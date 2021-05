Vela | Europei 470 Vilamoura 2021 | Berta Caruso risalgono | squalifica per Ferrari Calabrò

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) Le classifiche iniziano ad allungarsi aglidelle classi 470 maschile femminile e mixed di, in Portogallo, dellaolimpica. Giornata di sole, caldo e vento leggero dall’oceano che ha visto andare in scena altre due regate per le tre flotte, portando il totale delle prove disputate a sette. Nel 470 maschile, Giacomoe Giuliohanno perso una protesta per un diritto di precedenza in boa con un equipaggio inglese, vedendosi trasformale il primo posto di manche in una. Il colpo si è fatto sentire e il giorno seguente i due azzurri sono scesi in acqua deconcentrati (20-20), scendendo così al 14esimo posto (18esimi nella classifica open con gli extra) a 23 punti dalla ...