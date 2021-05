Variante indiana in Italia, Ilaria Capua: “Vaccini proteggono” (Di martedì 4 maggio 2021) “I Vaccini registrati in Europa e Usa proteggono dalle varianti”. La professoressa Ilaria Capua interviene così a DiMartedì. “I Vaccini riducono la trasmissione dell’infezione e i casi gravi, anche nei casi delle varianti. Mentre facciamo assembramenti, però, le varianti fanno il loro lavoro: la Variante inglese, che galoppa, soppianta le altre. Negli Stati Uniti, nel tempo si sta sostituendo a tutte le altre”, dice la direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida. “E’ come se ci fossero due corse parallele tra la Variante che diventa dominante e le altre, tante e messe insieme, man mano diminuiscono. Ci sono dinamiche di infezione che devono essere seguite e che oggi non devono preoccupare”, dice ancora. “In autunno ancora dovremo usare la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) “Iregistrati in Europa e Usadalle varianti”. La professoressainterviene così a DiMartedì. “Iriducono la trasmissione dell’infezione e i casi gravi, anche nei casi delle varianti. Mentre facciamo assembramenti, però, le varianti fanno il loro lavoro: lainglese, che galoppa, soppianta le altre. Negli Stati Uniti, nel tempo si sta sostituendo a tutte le altre”, dice la direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida. “E’ come se ci fossero due corse parallele tra lache diventa dominante e le altre, tante e messe insieme, man mano diminuiscono. Ci sono dinamiche di infezione che devono essere seguite e che oggi non devono preoccupare”, dice ancora. “In autunno ancora dovremo usare la ...

