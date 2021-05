Vanessa Incontrada torna in Tv con una nuova fiction: il ruolo che interpreterà (Di martedì 4 maggio 2021) La nota attrice Vanessa Incontrada è pronta a tornare in Tv con una nuova fiction: il ruolo che interpreterà è molto serio Nuovi progetti per Mediaset, che comprenderanno anche la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 4 maggio 2021) La nota attriceè pronta are in Tv con una: ilcheè molto serio Nuovi progetti per Mediaset, che comprenderanno anche la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

