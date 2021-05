Valeria Marini accusata di furto | la showgirl in lacrime

(Di martedì 4 maggio 2021)è una delle concorrenti di Supervivientes, ovvero l'Isola dei Famosi in versione iberica. In queste ore, la naufraga è stata rimproverata dai suoi compagni di squadra: laavrebbe finito l'intero flacone di shampoo vinto dai concorrenti. Nonostante la diretta interessata abbia negato, è scoppiata in. In occasione della puntata di giovedì 29 aprile, la squadra diha vinto un flacone di shampoo. In queste ore, sul web sono stati diffusi alcuni video in cui si vedono i naufraghi di Supervivientes litigare con la. Scendendo nel dettaglio,sarebbe statadai suoi compagni d'avventura di avere utilizzato lo shampoo da sola. La diretta interessata ha chiosato: "Ne ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Valeria Marini a 'Supervivientes' gli attacchi degli altri naufraghi per l'igiene, lei si difende: «La mia pipì è fatta di goc… - mattinodinapoli : #valeria marini a Supervivientes tra gli attacchi dei naufraghi: «Ruba lo shampoo e fa la pipì fuori dalla latrina» - rosa_tedesco13 : RT @pomeriggio5: Spagnolo di Valeria Marini < spagnolo di @carmelitadurso #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : Spagnolo di Valeria Marini < spagnolo di @carmelitadurso #Pomeriggio5 - shelbyscompany : Non Valeria Marini accusata di aver rubato lo shampoo -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

In queste ultime ore sembrerebbe che Luca Onestini sia intervenuto per smentire il bacio avvenuto tra il fratello ea Supervivientes . Nel contempo il conduttore ha voluto ...Dove non hanno avuto successo i reality nostrani è riuscito 'Supervivientes'. Da domenica 25è diventata una naufraga del programma trasmesso in Spagna. Dopo alcuni giorni passati sulla nave in mezzo al mare la super vip è stata catapultata da un elicottero nell'isola del ...Fedez cita il leghista Rinaldi: ''I gay facciano i normali'' - Il leghista scrive a Pomeriggio5 Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Valeria Marini ancora protagonista a “Supervivientes”, versione in salsa spagnola dell’Isola dei Famosi. Valeria Marini, fra liti e baci, continua a catalizzare ...