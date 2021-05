Valeria Marini a Supervivientes | “la mia pipì come gocce di Chanel”

(Di martedì 4 maggio 2021) Ladipreziosa e soprattutto profumatadi: è stata la stessa showgirl a dirlo a chi l'accusva di averla fatta nel posto sbagliato anon fama preziosedi: la showgirl lo ha rivelato aquando Marta Lopez l'ha accusata di aver fatto i suoi bisogna davanti alla porta del bagno e non all'interno.è stata incolpata anche di aver usato tutto lo shampoo. L'isola dei famosi spagnola sta diventando una vera battaglia per, la nostra showgirl dopo aver litigato con Sylvia Pantoja per un coltello poco pulito e con Lara Sajen, che ...

SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL TELEVISIONE ???? 8?ttavi di finale Scegli la più grande SHOWGIRL di tutti i tempi tra… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL TELEVISIONE ???? 8?ttavi di finale Scegli la più grande SHOWGIRL di tutti i tempi tra… - andreants2 : Con la partecipazione straordinaria di Valeria marini Cristiano Malgioglio M¥SS KETA Elenoire Ferruzzi Raoul Bova C… - bella45989490 : @gipsyGO_ BRAVISIMA???? Valeria Marini???? #GianmarcoSV4M - OgniMattinaTV8 : VALERIA MARINI - Continuano le vicissitudini della Valeria nazionale all’Isola dei famosi spagnola. Ecco di cosa è… -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

è sotto accusa a Supervivientes . La showgirl litiga ancora all'edizione spagnola dell' Isola dei Famosi , la convivenza con gli altri naufraghi diventa sempre più difficile. Stavolta ...Non c'è pace per la nostraa 'Superviventes', edizione spagnola de 'L'isola dei Famosi'. Ogni giorno litiga con qualcuno e la convivenza con gli altri naufraghi diventa sempre più difficile. Questa volta la ...La pipì di Valeria Marini preziosa e soprattutto profumata come gocce di Chanel: è stata la stessa showgirl a dirlo a chi l'accusva di averla fatta nel posto sbagliato a Supervivientes. Valeria non fa ...Valeria Marini è una delle concorrenti di Supervivientes. La showgirl nostrana ha recentemente attirato nuove polemiche: ecco perché.