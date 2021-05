Vaccino, Musumeci “In Sicilia da domani al via prenotazione 50enni” (Di martedì 4 maggio 2021) “Abbiamo deciso di aprire da domani la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su. Vedremo se faremo dai 50enni in su AstraZeneca o altri vaccini, dipende dal paziente”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orleans, a Palermo, per fare il punto sulla campagna di vaccinazione in Sicilia. mra/vbo/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) “Abbiamo deciso di aprire dalaai cittadini dai 50 anni in su. Vedremo se faremo daiin su AstraZeneca o altri vaccini, dipende dal paziente”. Lo ha detto il presidente della Regionena, Nello, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orleans, a Palermo, per fare il punto sulla campagna di vaccinazione in. mra/vbo/trg su Il Corriere della Città.

