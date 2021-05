Vaccino: la situazione in Italia regione per regione (Di martedì 4 maggio 2021) AGI - La campagna di vaccinazione in Italia prende ritmo grazie alle nuove forniture e le regioni accelerano nella corsa per inoculare più dosi possibili. Ad oggi sono state somministrate oltre 21 milioni di dosi, ma il quadro che emerge mostra ancora un'Italia a più velocità e diversificata nelle scelte. Ad esempio, c'è il caso della Sicilia, che ha deciso di immunizzare anche i giovani sopra i 18 anni residenti nelle isole minori, rilanciando le isole covid free. “Avevamo chiesto di autorizzare al generale Figliuolo il Vaccino di massa nelle isole minori. Ci è stato detto, però, prima di mettere al sicuro le persone fragili e gli ultraottantenni. Abbiamo atteso tre settimane – spiega il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci - ma riteniamo non si possa continuare oltre, così abbiamo ... Leggi su agi (Di martedì 4 maggio 2021) AGI - La campagna di vaccinazione inprende ritmo grazie alle nuove forniture e le regioni accelerano nella corsa per inoculare più dosi possibili. Ad oggi sono state somministrate oltre 21 milioni di dosi, ma il quadro che emerge mostra ancora un'a più velocità e diversificata nelle scelte. Ad esempio, c'è il caso della Sicilia, che ha deciso di immunizzare anche i giovani sopra i 18 anni residenti nelle isole minori, rilanciando le isole covid free. “Avevamo chiesto di autorizzare al generale Figliuolo ildi massa nelle isole minori. Ci è stato detto, però, prima di mettere al sicuro le persone fragili e gli ultraottantenni. Abbiamo atteso tre settimane – spiega il presidente dellaSiciliana Nello Musumeci - ma riteniamo non si possa continuare oltre, così abbiamo ...

