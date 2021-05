Vaccino AstraZeneca, 250mila dosi nei frigo in Sicilia: “Paura ingiustificata” (Di martedì 4 maggio 2021) In Sicilia, 250mila dosi del Vaccino di AstraZeneca sono ancora nei frigo. La denuncia del dirigente del Dasoe Mario La Rocca Dopo i fatti delle ultime settimane, sono migliaia i cittadini ancora indecisi o riluttanti sulla somministrazione del Vaccino anti Covid di AstraZeneca. Stando a quanto riportato dall’Ansa, solamente in Sicilia ci sono oltre 250mila L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Indeldisono ancora nei. La denuncia del dirigente del Dasoe Mario La Rocca Dopo i fatti delle ultime settimane, sono migliaia i cittadini ancora indecisi o riluttanti sulla somministrazione delanti Covid di. Stando a quanto riportato dall’Ansa, solamente inci sono oltreL'articolo proviene da Inews.it.

SimoneCosimi : Ormai #AstraZeneca è bruciato. Non fai marciare la campagna vaccinale se obblighi gli under 60 a farselo ribaltando… - Agenzia_Ansa : FLASH | Si sta valutando di estendere il vaccino Astrazeneca alla 'classe di età inferiore ai 60'. Così il Commissa… - martaserafini : iniziano a vaccinare anche nel nord della #Siria. si comincia da Idlib, con il personale sanitario di due ospedali… - brunasaracco : @gides1960 @Giovanni1962RM @antonellaviol17 @gaiatortora Qui non c'entra il vaccino in sé. Sostituisci AstraZeneca… - GiorgioAntonel1 : RT @laGigogin: Con la nuova uscita del generale su #AstraZeneca la fiducia sul vaccino (è sicuro,l'abbiamo provato fino a 55 anni,no fa mor… -