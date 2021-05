Vaccini: over 80 ribelli, la Sicilia apre ai 50enni. Musumeci: «Non possiamo costringerli» (Di martedì 4 maggio 2021) “Niente più scorte a giacere nei frigoriferi in attesa che si operi questa conversione da parte dei cittadini diffidenti. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo vaccinare più gente possibile. E nessuno può accusarci di non aver tutelato prima le persone fragili e ultraottantenni. Noi abbiamo deciso di aprire a partire da domani la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su. Per l’esattezza i cittadini nati nel 1971?. Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Alle prese con cittadini riottosi nei confronti della campagna vaccinale. Musumeci: “Vaccineremo gli over 50. Dobbiamo correre” “Abbiamo chiesto al commissario Figliuolo, con due lettere, la possibilità di ammettere al vaccino anche le persone al di sotto dai 50 ai 60 anni”, spiega il presidente. “Ci è stato sempre risposto che non è possibile, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) “Niente più scorte a giacere nei frigoriferi in attesa che si operi questa conversione da parte dei cittadini diffidenti. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo vaccinare più gente possibile. E nessuno può accusarci di non aver tutelato prima le persone fragili e ultraottantenni. Noi abbiamo deciso di aprire a partire da domani la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su. Per l’esattezza i cittadini nati nel 1971?. Così il gnatore della, Nello. Alle prese con cittadini riottosi nei confronti della campagna vaccinale.: “Vaccineremo gli50. Dobbiamo correre” “Abbiamo chiesto al commissario Figliuolo, con due lettere, la possibilità di ammettere al vaccino anche le persone al di sotto dai 50 ai 60 anni”, spiega il presidente. “Ci è stato sempre risposto che non è possibile, ...

