Vaccini | Lombardia e Marche vicine a 90% dosi somministrate

(Di martedì 4 maggio 2021)anti covid in Italia, sono lae lele due Regioni piùall’obiettivo di somministrare il 90% dellea disposizione delle Regioni fissato dal commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. Entrambe le Regioni si attestano su una percentuale dell’89,3% diiniettate rispetto a quelle distribuite. E’ quanto emerge dai dati contenuti nel reportanti-covid del governo. Le due Regioni con la percentuale più bassa diinoculate sono invece la Sicilia (78,3%) e la Calabria (78,8%). La media nazionale è dell’85,6% per un totale di 21.161.899 diiniettate sulle 24.733.960 distribuite. Sono di 6.379.737 le persone vaccinate a oggi in Italia. L'articolo proviene da ...

Milano - Sul frontelaè tornata la " locomotiva d'Italia", come ha dichiarato con orgoglio Guido Bertolaso , coordinatore della campagna vaccinale regionale. Con 3.639.483 dosi inoculate - l'89,3% ......( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - QUANDO MI VACCINO? - LA SITUAZIONE IN- LA SITUAZIONE A MILANO ) I dati Bertolaso ha poi elencato i numeri deiin:...Il tipo «inglese» è il più diffuso, 50 contagi «giapponese». Trovati altri 85 casi di varianti non identificate. Moratti: genotipizzati sistematicamente tutti i tamponi positivi relativi alla popolazi ...Dopo l’annuncio del commissario Figliuolo sulla somministrazione di AstraZeneca anche agli under 60 arriva la conferma del presidente dell’Aifa Giorgio Palù: “Non c’è mai stato nessun divieto.