(Di martedì 4 maggio 2021)in, la campagna sta accelerando. Lo indicano i dati forniti dai vari Paesi e raccolti dal sito Our World in Data, che attestano il cambio di passo rispetto ai mesi scorsi. Prendendo in esame le singole dosi somministrate per cento abitanti alla data del 2 maggio, la media Ue indica 33,7 dosi pari a un terzo della popolazione. Tra i Paesi Ue, l’si attesta al, al di sopra della media complessiva con 34,33 dosi somministrate per cento abitanti. I dati del ministero della Salute indicano ad oggi 21.161.899 dosi complessive somministrate, con 6.379.737 persone che hanno completato il ciclo vaccinale, a fronte di 24.733.960 dosi consegnate alle varie strutture sanitari. Si tratta di una percentuale di impiego dell’85.6%. La Ue è ancora lontana dalle ...

M5S_Europa : Oggi in #plenaria sosterremo gli emendamenti volti alla sospensione temporanea dei #brevetti sui #vaccini: serve ga… - M5S_Europa : La #pandemia ha colpito America Latina e Caraibi più di qualsiasi altra parte del mondo. Dobbiamo rafforzare il sos… - Right2Cure : RT @cgilnazionale: Il 5 e 6 maggio al #WTO #Draghi sostenga moratoria dei #brevetti - fisco24_info : Vaccini Europa Covid, Italia al nono posto: La media Ue indica 34,33 dosi somministrate per cento abitanti… - FLC_CGIL_Lazio : RT @cgilnazionale: Il 5 e 6 maggio al #WTO #Draghi sostenga moratoria dei #brevetti -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Europa

Il Sole 24 ORE

La media Ue indica 34,33 dosi somministrate per cento abitantiCovid in, la campagna sta accelerando. Lo indicano i dati forniti dai vari Paesi e raccolti dal sito Our World in Data, che attestano il cambio di passo rispetto ai mesi scorsi. ...Ma il commissario Figliuolo è stato chiaro: avanti con iautorizzati a livello europeo, è ... ora distribuito in. Quindi significa che, allo stato attuale e senza ulteriori specifiche ...WeStandReady è la campagna paneuropea lanciata da SpiritsEurope per chiedere azioni coordinate che aprano la strada a una riapertura sicura nonché a una ripr ...Moglie di un ambasciatore inglese, a Costantinopoli Mary Montagu scoprì un’antica pratica usata dalle donne turche per proteggere dal vaiolo ...