Vaccini coronavirus, parla Massimo Cialente ex sindaco L’aquila: “Mancano ancora tanti fragili” (Di martedì 4 maggio 2021) Vaccini, ritardi e nuovi piani: intervista al dottor Massimo Cialente, già sindaco delL’aquila, impegnato come vaccinatore nella campagna in corso. “Vaccinare i fragili e poi subito over 60, tanti ricoveri e decessi in quella fascia” Vaccini Covid19, una volta concluse le somministrazioni a Over 65 tutte le età potranno accedere alla vaccinazione. Intanto si studiano diverse opzioni: da Astrazeneca agli under 60, al richiamo a un anno dalla vaccinazione. Abbiamo fatto il punto con il dottor Massimo Cialente, ex sindaco delL’aquila, impegnato nelle vaccinazioni. Vaccini, a pochi giorni dalle ennesime segnalazioni di ritardi nell’arrivo delle dosi in provincia alla ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021), ritardi e nuovi piani: intervista al dottor, giàdel, impegnato come vaccinatore nella campagna in corso. “Vaccinare ie poi subito over 60,ricoveri e decessi in quella fascia”Covid19, una volta concluse le somministrazioni a Over 65 tutte le età potranno accedere alla vaccinazione. Intanto si studiano diverse opzioni: da Astrazeneca agli under 60, al richiamo a un anno dalla vaccinazione. Abbiamo fatto il punto con il dottor, exdel, impegnato nelle vaccinazioni., a pochi giorni dalle ennesime segnalazioni di ritardi nell’arrivo delle dosi in provincia alla ...

