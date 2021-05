Vaccini, Campania: effettuate oltre 1 milione e 800mila somministrazioni (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alle 12 di oggi in Campania complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.320.436 cittadini. Di questi 520.236 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.840.672. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alle 12 di oggi incomplessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.320.436 cittadini. Di questi 520.236 hanno ricevuto la seconda dose. Lesono state, in totale, 1.840.672. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Corriere : ?? Il Lazio avvia le prenotazioni per gli under 55. Over 80, i ritardi di Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna - anteprima24 : ** #Vaccini, #Campania: effettuate oltre 1 milione e 800mila #Somministrazioni ** - giornaleprociv : #Vaccini, 'strappi' nelle isole italiane che vogliono essere #covidfree ?? - Luciano777777 : Quattro regioni, #Calabria, Sicilia, Campania e Sardegna sono in forte ritardo sui vaccini agli anziani. - forza_italia : RT @GruppoFICamera: Sui #vaccini si corre ancora a due velocità. #Sicilia, #Calabria, #Campania e #Sardegna pagano il prezzo di un sistema… -