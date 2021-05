Vaccini anti Covid, in arrivo nella Bergamasca altre 49 mila dosi. Presto il via per i 50enni (Di martedì 4 maggio 2021) Entro mercoledì 5 maggio le consegne di Pfizer. Dal 6 maggio probabile l’avvio delle prenotazioni per i 50-59enni senza patologie. In tutta la Lombardia si attende la consegna di 745 mila dosi. Fontana: «Con la programmazione delle forniture partiremo anche con quella fascia d’età». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 4 maggio 2021) Entro mercoledì 5 maggio le consegne di Pfizer. Dal 6 maggio probabile l’avvio delle prenotazioni per i 50-59enni senza patologie. In tutta la Lombardia si attende la consegna di 745. Fontana: «Con la programmazione delle forniture partiremo anche con quella fascia d’età».

