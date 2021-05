Vaccinati contro la propaganda di Mosca e Pechino. L’agenda di Dreosto (Lega) (Di martedì 4 maggio 2021) È necessario che l’Occidente faccia fronte comune contro le interferenze che continuamente minano la sua stabilità. Paesi come la Cina, la Russia, l’Iran e la Turchia sono in prima linea con azioni di propaganda, disinformazione e interferenze di vario tipo – incluse quelle economiche – volte a dividere e destabilizzare il fronte occidentale. La riunione dei ministri degli Esteri del G7, che si tiene a Londra in questi giorni, può essere un’occasione eccezionale per affrontare questi argomenti, coordinarsi e costruire un meccanismo comune di risposta a queste ingerenze. È necessario creare una rete di Paesi uniti nella difesa dei valori e della democrazia dell’Occidente, che sappia andare oltre i confini dei soli Paesi rappresentati nel G7 ampliando il più possibile il proprio fronte. Ben vengano allora gli inviti rivolti ad altre grandi potenze come ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021) È necessario che l’Occidente faccia fronte comunele interferenze che continuamente minano la sua stabilità. Paesi come la Cina, la Russia, l’Iran e la Turchia sono in prima linea con azioni di, disinformazione e interferenze di vario tipo – incluse quelle economiche – volte a dividere e destabilizzare il fronte occidentale. La riunione dei ministri degli Esteri del G7, che si tiene a Londra in questi giorni, può essere un’occasione eccezionale per affrontare questi argomenti, coordinarsi e costruire un meccanismo comune di risposta a queste ingerenze. È necessario creare una rete di Paesi uniti nella difesa dei valori e della democrazia dell’Occidente, che sappia andare oltre i confini dei soli Paesi rappresentati nel G7 ampliando il più possibile il proprio fronte. Ben vengano allora gli inviti rivolti ad altre grandi potenze come ...

