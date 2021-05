Usura: prestiti con tassi fino al 95%, tre arresti nel Napoletano (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Guardia di Finanza di Cassino (Frosinone) ha eseguito, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord in Aversa (Caserta), un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto residente a Casandrino (Napoli) e degli arresti domiciliari nei confronti di due persone residenti a Sant’Antimo (Napoli), emessa dal gip di Napoli Nord per i reati di estorsione ed Usura aggravate dallo stato di bisogno, dall’esercizio dell’attività imprenditoriale e dall’uso di armi. Gli accertamenti hanno evidenziato che un imprenditore edile di Cesa, che versava in difficoltà economiche, per ottenere il denaro necessario per far fronte alle spese correnti della propria azienda si è rivolto ad un primo Usuraio per ottenere un prestito e, successivamente, al fine di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Guardia di Finanza di Cassino (Frosinone) ha eseguito, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord in Aversa (Caserta), un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto residente a Casandrino (Napoli) e deglidomiciliari nei confronti di due persone residenti a Sant’Antimo (Napoli), emessa dal gip di Napoli Nord per i reati di estorsione edaggravate dallo stato di bisogno, dall’esercizio dell’attività imprenditoriale e dall’uso di armi. Gli accertamenti hanno evidenziato che un imprenditore edile di Cesa, che versava in difficoltà economiche, per ottenere il denaro necessario per far fronte alle spese correnti della propria azienda si è rivolto ad un primoio per ottenere un prestito e, successivamente, al fine di ...

