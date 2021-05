Usato - online il nuovo Dueruote Annunci

(Di martedì 4 maggio 2021)rilancia e migliora la propria sezione didedicata ai veicoli usati: da oggi èun servizio rinnovato, contenente migliaia di inserzioni, suddivise per categoria, provenienti da soggetti qualificati e referenziati. Forte di una nuova grafica, più chiara e intuitiva, nonché di filtri di ricerca più efficaci, il portale dedicato a moto e scooter di seconda mano si avvale delle competenze di, diProfessional (la nostra divisione dedicata agli utenti professionali, che dispone di una banca dati senza pari a livello nazionale) e si interfaccia con Arco, il sistema gestionale utilizzato in Italia dalla quasi totalità degli operatori del settore moto (concessionari, riparatori, ricambisti). Pochi click per l'upload. Col...

