USA | ordini industria marzo +1 | 1%

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Accelera la crescita degliall’americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese diglihanno evidenziato un aumento dell’1,1%, meno del previsto (+1,3%) ma ad un ritmo più elevato rispetto al -0,5% registrato nel mese precedente (dato rivisto da -0,8%). Al netto del settore dei trasporti, glisono saliti dell’1,7% dal -0,2% di febbraio, mentre al netto del settore difesa ha segnato variazione positiva dello 0,8%, contro il +0,5% del mese precedente.

