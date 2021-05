Usa | Fbi ferisce uomo armato davanti a sede Cia

(Di martedì 4 maggio 2021) - WASHINGTON, MAY 4 - Une' stato colpito e ferito con un'arma da fuoco dopo essere stato affrontato da almeno un agente dell'Fbi all'esterno del quartier generale della Cia, in Virginia, ...

Piergiulio58 : Usa, uomo armato tenta irruzione nella sede della Cia: ferito dagli agenti Fbi. - angiuoniluigi : RT @repubblica: Usa, uomo armato tenta irruzione nella sede della Cia: ferito dagli agenti Fbi - SandrineLaine : RT @repubblica: Usa, uomo armato tenta irruzione nella sede della Cia: ferito dagli agenti Fbi - repubblica : Usa, uomo armato tenta irruzione nella sede della Cia: ferito dagli agenti Fbi - Floritmassimil1 : @reportrai3 2/2 spiò le più alte cariche e non degli USA creando un archivio dettagliato sui vizi,debolezze umane,s… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Fbi

La Repubblica

L'episodio risale a ieri sera, scrivono i media. Il sospetto "era uscito da un'auto con un'arma ed e' stato affrontato dalle forze dell'ordine", riferisce l', che ora sta esaminando la vicenda....sono state inseriti dieci alti funzionari della presente e delle passate amministrazioninella lista nera delle persone che non possono entrare nel Paese: fra di loro il direttore dell'...Un uomo armato e' stato colpito e ferito con un'arma da fuoco dopo essere stato affrontato da almeno un agente dell'Fbi all'esterno del quartier generale della Cia, in Virginia, alle porte di Washingt ...Gli agenti dell'Fbi lo hanno ferito e messo agli arresti prima che varcasse il cancello di Langley. Ora è in ospedale ...