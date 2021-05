Uomini e donne, Tina non crede a Biagio: ‘Sei un bugiardo seriale’ (Di martedì 4 maggio 2021) Il cavaliere di Uomini e donne Biagio Di Maro è finito nel mirino di Tina Cipollari, la quale non ha perso occasione per accusarlo di essere bugiardo e di fingere in interesse per le dame che ha di fronte solo per stare al centro dell’attenzione. Vediamo insieme cosa ha scatenato l’ultima reazione furiosa di Tina. Biagio tra Sara e Patrizia: le sue parole non convincono Nella puntata appena andata in onda su Canale 5, Sara ha confessato di aver riallacciato i rapporti con Biagio, dopo le incomprensioni della scorsa settimana. In puntata, il cavaliere è sembrato disposto a dare l’esclusiva a Sara, salvo poi scoprire che Biagio, sino a pochi minuti prima, era disposto a continuare la conoscenza anche con l’altra dama Patrizia. ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 maggio 2021) Il cavaliere diDi Maro è finito nel mirino diCipollari, la quale non ha perso occasione per accusarlo di esseree di fingere in interesse per le dame che ha di fronte solo per stare al centro dell’attenzione. Vediamo insieme cosa ha scatenato l’ultima reazione furiosa ditra Sara e Patrizia: le sue parole non convincono Nella puntata appena andata in onda su Canale 5, Sara ha confessato di aver riallacciato i rapporti con, dopo le incomprensioni della scorsa settimana. In puntata, il cavaliere è sembrato disposto a dare l’esclusiva a Sara, salvo poi scoprire che, sino a pochi minuti prima, era disposto a continuare la conoscenza anche con l’altra dama Patrizia. ...

