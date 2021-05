Uomini e donne oggi, 4 maggio: Giacomo indeciso, Martina o Carolina? (Di martedì 4 maggio 2021) oggi (4 maggio) a Uomini e donne si conclude la messa in onda della registrazione del 25 aprile, iniziando da Sara e Biagio. I due avevano avuto una pausa nella conoscenza a causa di lui, perché aveva mostrato interesse nei riguardi di un’altra donna e ha deciso di iniziare a frequentare una nuova signora scesa per lui. Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Maria De Filippi infuriata con Armando Incarnato Sara in un primo momento si è detta ferita ma poi ha deciso di comprendere l’animo e il modo di essere di Biagio. Si parla anche di un regalo che lui ha dato a Sara, dono comprato con sua figlia. Ciò a detta dell’uomo è un segno importante, perché ha capito di nutrire un forte interesse per Sara e per nessun’altra. Maria De Filippi parla della donna che la settimana scorsa era ... Leggi su tvsoap (Di martedì 4 maggio 2021)(4) asi conclude la messa in onda della registrazione del 25 aprile, iniziando da Sara e Biagio. I due avevano avuto una pausa nella conoscenza a causa di lui, perché aveva mostrato interesse nei riguardi di un’altra donna e ha deciso di iniziare a frequentare una nuova signora scesa per lui. Leggi anche:anticipazioni: Maria De Filippi infuriata con Armando Incarnato Sara in un primo momento si è detta ferita ma poi ha deciso di comprendere l’animo e il modo di essere di Biagio. Si parla anche di un regalo che lui ha dato a Sara, dono comprato con sua figlia. Ciò a detta dell’uomo è un segno importante, perché ha capito di nutrire un forte interesse per Sara e per nessun’altra. Maria De Filippi parla della donna che la settimana scorsa era ...

