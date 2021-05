Uomini e Donne, Giacomo Czerny è davvero nei guai: ecco il vero motivo (Di martedì 4 maggio 2021) E’ finito spalle al muro il giovane tronista del trono classico Giacomo Czerny sempre più indeciso tra la corteggiatrici Carolina Ronca e Martina Grado. ecco il motivo Nella puntata del 4 maggio di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi gli appassionati del programma hanno assistito ad una situazione di grande imbarazzo per il giovane tronista di Sarzana Giacomo Czerny. Il videomaker ligure, in trasmissione dai primi di febbraio, è ad un passo dalla scelta definitiva ma a dispetto delle numerose anticipazioni ancora non è in grado di capire a chi tra Carolina Ronca, 24 anni di Albano Laziale e Martina Grado, 26 anni di Bergamo concederà l’esclusiva. Una situazione ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021) E’ finito spalle al muro il giovane tronista del trono classicosempre più indeciso tra la corteggiatrici Carolina Ronca e Martina Grado.ilNella puntata del 4 maggio di, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi gli appassionati del programma hanno assistito ad una situazione di grande imbarazzo per il giovane tronista di Sarzana. Il videomaker ligure, in trasmissione dai primi di febbraio, è ad un passo dalla scelta definitiva ma a dispetto delle numerose anticipazioni ancora non è in grado di capire a chi tra Carolina Ronca, 24 anni di Albano Laziale e Martina Grado, 26 anni di Bergamo concederà l’esclusiva. Una situazione ...

