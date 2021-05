Uomini e Donne, anticipazioni del 4 maggio: Biagio e Sara hai ferri corti (Di martedì 4 maggio 2021) Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione giornaliera di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5. Cosa vedremo nella puntata in onda oggi pomeriggio, martedì 4 maggio 2021? Gli spoiler forniti da Il Vicolo del News svelano che si parlerà del Trono classico e over. In primis vedremo un’ennesima L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 4 maggio 2021) Secondo appuntamento settimanale diContinua la programmazione giornaliera di, il popolare dating show di Canale 5. Cosa vedremo nella puntata in onda oggi pomeriggio, martedì 42021? Gli spoiler forniti da Il Vicolo del News svelano che si parlerà del Trono classico e over. In primis vedremo un’ennesima L'articolo proviene da KontroKultura.

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - LuigiBrugnaro : Obiettivo #sicurezza: due nuove imbarcazioni per la nostra Polizia Locale. ??Dotate di tecnologiche e strumentazion… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - chanvgess : RT @fedevrico: guardatelo adesso come inizia a flexare per conquistare nuovi sEgUaCi evandro non siamo a uomini e donne e questa non è una… - PaolaPaolin : RT @micheleguarino8: Se siete d'accordo inserirei anche noi uomini #TraSpecieProtette , da proteggere soprattutto per la pazienza che abbi… -