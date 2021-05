Uomini e Donne, anticipazioni 4 maggio: succede qualcosa di strano tra Giacomo e Carolina? Il tronista vuole la scelta (Di martedì 4 maggio 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di martedì 4 maggio 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, cosa è … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 4 maggio 2021)della puntata didi martedì 42021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - ADM_assdemxmi : RT @SM_Difesa: #4maggio Auguri agli uomini e alle donne dell’#Esercito nel 160° anniversario della sua costituzione Da sempre impegnati a… - mariossian : @CittadinaJ @antonellaviol17 Sciocchezza mica tanto. Le donne sono innegabilmente sottorappresentate nella sperimen… -