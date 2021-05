Una Vita spoiler, puntata finale in Spagna: una scoperta sconcertante ribalta tutto (Di martedì 4 maggio 2021) In Spagna andrà in onda la puntata finale della soap Una Vita. Incredibili colpi di scena e grandi ritorni ad Acacias 38. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Anticipazioni Una Vita Martedì 4 maggio, in Spagna, andrà in onda l’attesissima ultima puntata dell’amata soap Una Vita. Un finale preparato in grande stile nel Paese iberico. Si scoprirà dunque il destino dei personaggi di Acacias 38 che hanno fatto sognare il grande pubblico televisivo in questi anni. Un doppio appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena e grandi sorprese, che terrà i telespettatori col fiato sospeso sino all’ultimo. Le anticipazioni spagnole degli ultimi due episodi, ci annunciano l’incredibile ritorno di Aurelio ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Inandrà in onda ladella soap Una. Incredibili colpi di scena e grandi ritorni ad Acacias 38. Eccoquello che c’è da sapere. Anticipazioni UnaMartedì 4 maggio, in, andrà in onda l’attesissima ultimadell’amata soap Una. Unpreparato in grande stile nel Paese iberico. Si scoprirà dunque il destino dei personaggi di Acacias 38 che hanno fatto sognare il grande pubblico televisivo in questi anni. Un doppio appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena e grandi sorprese, che terrà i telespettatori col fiato sospeso sino all’ultimo. Le anticipazioni spagnole degli ultimi due episodi, ci annunciano l’incredibile ritorno di Aurelio ...

