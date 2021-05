Una Vita anticipazioni spagnole sul finale, inaspettati ritorni ad Acacias (Di martedì 4 maggio 2021) Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quello che sarà il gran finale della telenovela spagnola Una Vita. Innanzitutto ci sarà un grande cambiamento di Vita per Casilda che, dopo aver vinto alla lotteria con Fabiana e Servante, lascia il suo lavoro di domestica a casa di Rosina per avviare un’attività tutta sua, seguendo l’esempio che fu di Lolita anni prima. Quest’ultima finalmente si apre nuovamente all’amore grazie a Fidel e la quiete torna in casa Palacios. Inoltre ci sarà un colpo di scena inaspettato in quanto Genoveva si troverà di fronte suo marito Aurelio, che pensava morto e sepolto. A sorpresa, torneranno ad Acacias, Leonor e donna Susana con il marito Aramando. Non tutto è stato svelato e attendiamo con ansia di sapere come si concluderanno le vicende degli abitanti del quartiere di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 maggio 2021) Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quello che sarà il grandella telenovela spagnola Una. Innanzitutto ci sarà un grande cambiamento diper Casilda che, dopo aver vinto alla lotteria con Fabiana e Servante, lascia il suo lavoro di domestica a casa di Rosina per avviare un’attività tutta sua, seguendo l’esempio che fu di Lolita anni prima. Quest’ultima finalmente si apre nuovamente all’amore grazie a Fidel e la quiete torna in casa Palacios. Inoltre ci sarà un colpo di scena inaspettato in quanto Genoveva si troverà di fronte suo marito Aurelio, che pensava morto e sepolto. A sorpresa, torneranno ad, Leonor e donna Susana con il marito Aramando. Non tutto è stato svelato e attendiamo con ansia di sapere come si concluderanno le vicende degli abitanti del quartiere di ...

