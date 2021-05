Una Vita, anticipazioni spagnole: il finale della soap (ed ecco chi sarà ucciso)! (Di martedì 4 maggio 2021) Adiós para siempre, calle Acacias. In Spagna le vicende di Una Vita si sono infatti ufficialmente concluse questo pomeriggio, dato che è andato in onda l’episodio 1483, l’ultimo della telenovela. Tra morti improvvise e finali lieti, scopriamo insieme che cosa è successo nel corso di questo imperdibile appuntamento, che arriverà da noi in Italia tra circa un anno e mezzo. Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FELICIA ha i primi sospetti su CAMINO e MAITE! Una Vita, il finale: la morte di Genoveva Il primo evento importante da segnalare dell’ultimo episodio è senz’altro la morte di Genoveva Salmeron (Clara Garrido): la donna, oltre a subire un avvelenamento da parte della figlia Gabriela (Lydia Pavon), ha ricevuto un colpo di pistola alla pancia dal marito Aurelio ... Leggi su tvsoap (Di martedì 4 maggio 2021) Adiós para siempre, calle Acacias. In Spagna le vicende di Unasi sono infatti ufficialmente concluse questo pomeriggio, dato che è andato in onda l’episodio 1483, l’ultimotelenovela. Tra morti improvvise e finali lieti, scopriamo insieme che cosa è successo nel corso di questo imperdibile appuntamento, che arriverà da noi in Italia tra circa un anno e mezzo. Leggi anche: Una: FELICIA ha i primi sospetti su CAMINO e MAITE! Una, il: la morte di Genoveva Il primo evento importante da segnalare dell’ultimo episodio è senz’altro la morte di Genoveva Salmeron (Clara Garrido): la donna, oltre a subire un avvelenamento da partefiglia Gabriela (Lydia Pavon), ha ricevuto un colpo di pistola alla pancia dal marito Aurelio ...

CottarelliCPI : I sindacati oggi hanno proposto di abbandonare l'adeguamento automatico delle condizioni pensionistiche alla speran… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - SiavoushF : When Inter wins, Gabriele “Lele” Oriali is there. It can’t be a coincident , una vita da mediano. Lele non va piano… - freesmileviki : RT @perchetendenza: 'Prato': Perché Luana D'Orazio, operaia di appena 22 anni e madre di un bambino di 5, ha perso la vita in una fabbrica… - bronzoceleste : Rt forte questo tweet perché se una mutual mi tagga sapendo che sono legatissima alla saga dello zio rick vuol dire… -