Una Vita Anticipazioni 5 maggio 2021: Santiago è Morto! Ursula scopre la verità sul Becerra (Di martedì 4 maggio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 5 maggio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Andrade fa una preziosa rivelazione alla sua alleata Ursula: Santiago non è chi dice di essere! Leggi su comingsoon (Di martedì 4 maggio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 5. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Andrade fa una preziosa rivelazione alla sua alleatanon è chi dice di essere!

SiavoushF : When Inter wins, Gabriele “Lele” Oriali is there. It can’t be a coincident , una vita da mediano. Lele non va piano… - pisto_gol : C’è una persona, che ho conosciuto anche in tv, che per me rappresenta l’anima interista: Lele Oriali, capace di vi… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - sellox2 : @Daniele8Morelli @martafana Vi sono momenti, nella vita, in cui TACERE diventa una COLPA. (Cit Fallaci). Per voi an… - BarbaFroid : RT @oilforbook: «Lasciare l'Africa a se stessa è una follia, oltre che una gravissima ingiustizia» -