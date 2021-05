Una nuova speranza per Daniela Molinari: la madre ha detto sì al prelievo per la mappatura del dna (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo gli appelli sui media, la madre naturale di Daniela Molinari ha deciso di sottoporsi all’esame per la mappatura del Dna che permetterà alla 48enne infermiera di Como – e mamma di due figli di 9 e 23 anni – a una terapia sperimentale per sconfiggere il cancro. A darne notizia è stata la Presidente del Tribunale dei Minori di Milano che, con un lungo e delicato lavoro di mediazione, è riuscito a convincere la donna a sottoporsi a quel prelievo che potrebbe salvare la vita a sua figlia. Daniela Molinari, la madre naturale ha detto sì alla mappatura del Dna Il Tribunale dei Minori, come aveva sottolineato anche Daniela Molinari nel suo appello-video trasmesso da Chi l’ha Visto (Rai3), ha ribadito che l’identità della donna non sarà ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo gli appelli sui media, lanaturale di Danielaha deciso di sottoporsi all’esame per ladel Dna che permetterà alla 48enne infermiera di Como – e mamma di due figli di 9 e 23 anni – a una terapia sperimentale per sconfiggere il cancro. A darne notizia è stata la Presidente del Tribunale dei Minori di Milano che, con un lungo e delicato lavoro di mediazione, è riuscito a convincere la donna a sottoporsi a quelche potrebbe salvare la vita a sua figlia. Daniela, lanaturale hasì alladel Dna Il Tribunale dei Minori, come aveva sottolineato anche Danielanel suo appello-video trasmesso da Chi l’ha Visto (Rai3), ha ribadito che l’identità della donna non sarà ...

