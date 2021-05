Una new entry scuote il finale di NCIS 18, sostituirà Jack Sloane nella stagione 19? Trama e foto (Di martedì 4 maggio 2021) Il finale di NCIS 18 introdurrà un nuovo personaggio nella serie, potenzialmente un volto regolare della prossima stagione dello storico procedural, appena rinnovato da CBS. Si tratta dell’annunciato arrivo di Katrina Law che avverrà proprio alla vigilia del finale di NCIS 18: l’attrice debutterà negli ultimi due episodi della stagione nei panni dell’agente speciale REACT Jessica Knight. La Law entra in scena nell’episodio intitolato Blown Away il 18 maggio, la cui Trama è stata appena diffusa da CBS. Quando i membri di un team di addestramento delle capacità di azione di applicazione regionale dell’NCIS (REACT) vengono uccisi durante un’esplosione, l’agente speciale dell’NCIS Jessica Knight, l’unico membro del team ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Ildi18 introdurrà un nuovo personaggioserie, potenzialmente un volto regolare della prossimadello storico procedural, appena rinnovato da CBS. Si tratta dell’annunciato arrivo di Katrina Law che avverrà proprio alla vigilia deldi18: l’attrice debutterà negli ultimi due episodi dellanei panni dell’agente speciale REACT Jessica Knight. La Law entra in scena nell’episodio intitolato Blown Away il 18 maggio, la cuiè stata appena diffusa da CBS. Quando i membri di un team di addestramento delle capacità di azione di applicazione regionale dell’(REACT) vengono uccisi durante un’esplosione, l’agente speciale dell’Jessica Knight, l’unico membro del team ...

WeCinema : ‘West side story’: ecco il primo trailer del film di #StevenSpielberg. Tratto da una sceneggiatura del vincitore de… - theboyzitalia_ : ?? [INFO] LAPOTHICELL collaborerà con Clacelle (una compagnia kuwaitiana)! Lapothicell è ora aperto in KUWAIT????… - Fiamma_Charmy : RT @hesthirI: alcune delle ultime creazioni disponibili! la targhetta per il cane è una new entry (Bobby è il mio cane) ed ovviamente è pe… - wonderblurry : @perfectnowxgio sono serie, hawkeye è su clint, ms marvel è su ms marvel che è una new entry, what if è animata e f… - wannaquitit_ : ok allora io sono una veterana di twitter ma ormai tutti quelli che mi seguivano probabilmente ora hanno gia tre fi… -