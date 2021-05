Una guerra interna alle toghe Facci | Davigo | Amara e il Csm da sciogliere | cosa c' è dietro

(Di martedì 4 maggio 2021) Sopra una certa altitudine il corpo comincia nutrirsi delle proprie riserve di grasso: anche se resta immobile. È una legge della montagna ma anche del potere, laddove a una certa altitudine, in Italia, è rimasto il solo potere irriformato della Seconda Repubblica: la Magistratura. Che non avendo più vincoli o bilanciamenti è ormai un peso senza contrappeso che sta divorando se stesso: dopo l'infinito caso Pal(che ha evidenziato corruzioni, discrezionalità assolute, lotte tra, nomine puramente correntizie, un clima da spionaggio, nessuna meritocrazia e soprattutto nessuna dinamica democratica) ora si è aggiunto il surreale caso della loggia massonica «Ungheria», sorto dopo che la Guardia di finanza ha bussato all'interno del Csm nell'ufficio di Marcella Contrafatto che è l'ex segretaria di Piercamilloal Csm. Si ...

ROMA – "Prolungandosi nel tempo" la pandemia, c'è stato un impatto sulle giovani generazioni con una interruzione di socialità, affettività e didattica. "Queste generazioni hanno un percorso con qualc ...