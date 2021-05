Una donna per amica: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 4 maggio 2021) Una donna per amica: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Questa sera, martedì 4 maggio 2021, su Sky Cinema Uno va in onda in prima serata alle 21.15 il film Una donna per amica, divertente commedia del 2014 diretta da Giovanni Veronesi. Protagonisti attori molto amati dal pubblico come Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Geppi Cucciari e Virginia Raffaele. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Una donna per amica? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama Il film racconta la storia di una complicata amicizia. Il protagonista è l’avvocato Francesco (Fabio De Luigi) un uomo simpatico e impacciato. ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Unaper: trama, cast, trailer e streaming delsu Sky Cinema Questa sera, martedì 4 maggio 2021, su Sky Cinema Uno va in onda in prima serata alle 21.15 ilUnaper, divertente commedia del 2014 diretta da Giovanni Veronesi. Protagonisti attori molto amati dal pubblico come Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Geppi Cucciari e Virginia Raffaele. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming ilUnaper? Eccoche c’è da. Trama Ilracconta la storia di una complicata amicizia. Il protagonista è l’avvocato Francesco (Fabio De Luigi) un uomo simpatico e impacciato. ...

