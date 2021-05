Una Darpa italiana per anticipare i salti tecnologici Dall' A I al green

(Di martedì 4 maggio 2021) C’è una piccolaanche in Italia. Per capire perché può essere associata all’Agenzia statunitense per i progetti di ricerca avanzata bisogna fare un lungo passo indietro. Era il 1957 quando l’Unione sovietica lanciò Sputnik, il primo satellite artificiale mandato in orbita intorno alla Terra. Gli Stati Uniti si scoprirono fragili in quella corsa scientifica che i sovietici avevano posizionato su un livello ancora più alto. L’allora presidente americano Dwight Eisenhower nominò il rettore del Mit James Killian a capo dell’Arpa con l’obiettivo di contrastare Mosca. L’Arpa divenne poi, assumendone un carattere militare, e qualche anno dopo nacque lì Arpanet, una rete di computer che ha anticipato Internet. È a quello sviluppo di tecnologie strategiche che oggi si rifà ladel 2021. E a quello guarda anche la piccola ...

Il presidente americano Joseph Biden ha portato al Congresso la richiesta di finanziare, nell'anno fiscale 2022, la nascita di due agenzie per ricerche avanzate costruite su modello delindirizzata sulla salute esui cambiamenti climatici.richiesta spina dal vento di Covid, della rapidità di conttrasto all'epidemia alimentata dai vaccini made in Usa, così come ......ipersonici con il concetto Hypersonic Air - Breathing Weapon insieme all'Air Force e alla. I ... La Nato, e quindi gli Usa, deve oggi lavorare per recuperare il gap tecnologico e ripristinare...Sei miliardi e mezzo di dollari. Per ricerche fantasiose e dall'esito quanto mai incerto. Anche per sconfiggere le nuove pandemie ...La crisi pandemica, ne abbiamo dimostrazione quotidiana, ha imposto con forza il ritorno della scienza al centro del discorso pubblico e a supporto di decisioni politiche fondamentali. Mai come ora, i ...