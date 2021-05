Una bella notizia per Daniela: la madre biologica farà il prelievo (Di martedì 4 maggio 2021) La storia di Daniela ha commosso tutta Italia, ancora prima che si trovasse la sua mamma, decine di persone si erano mobilitate per cercare di aiutare questa donna che lotta contro il tempo per sopravvivere. Daniela ha bisogno di una cura sperimentale per combattere la sua battaglia e vincere contro la malattia. Ma per aiutarla i medici hanno bisogno di una mappatura genetica. Si sarebbe fatta subito se Daniela avesse conosciuto la vera identità dei suoi genitori ma, essendo stata adottata, tutto è stato più complicato. Oggi però Daniela può sorridere: dopo il no iniziale della sua mamma biologica che aveva detto di non essere disposta a fare il prelievo di sangue utile per la ricerca, finalmente una bella notizia. Questo prelievo si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 maggio 2021) La storia diha commosso tutta Italia, ancora prima che si trovasse la sua mamma, decine di persone si erano mobilitate per cercare di aiutare questa donna che lotta contro il tempo per sopravvivere.ha bisogno di una cura sperimentale per combattere la sua battaglia e vincere contro la malattia. Ma per aiutarla i medici hanno bisogno di una mappatura genetica. Si sarebbe fatta subito seavesse conosciuto la vera identità dei suoi genitori ma, essendo stata adottata, tutto è stato più complicato. Oggi peròpuò sorridere: dopo il no iniziale della sua mammache aveva detto di non essere disposta a fare ildi sangue utile per la ricerca, finalmente una. Questosi ...

