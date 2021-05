Un video mostra le verità sulle bare di Bergamo nei camion militari? No! Foto sbagliate e false informazioni (Di martedì 4 maggio 2021) Sabato primo maggio 2021 riceviamo una segnalazione via WhatsApp riguardo a un video di una chat Messenger dove un uomo racconterebbe la sua “verità” sulle bare di Bergamo relative ai decessi Covid19. Per farlo, condivide delle Foto a prova del suo racconto. Il video è stato pubblicato il 28 aprile in un tweet e da un sito chiamato 100 giorni da leoni, il titolo è La verità sulle bare di Bergamo. Il video ma i contenuti non sono corretti. Per tutte le segnalazioni di notizie da verifiare, il numero di riferimento della sezione Fact-Checking è +39 3518091911. L’autore degli audio, inoltrati in una chat Messenger, risulta al momento anonimo e potrebbe trattarsi di chiunque. ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) Sabato primo maggio 2021 riceviamo una segnalazione via WhatsApp riguardo a undi una chat Messenger dove un uomo racconterebbe la sua “direlative ai decessi Covid19. Per farlo, condivide dellea prova del suo racconto. Ilè stato pubblicato il 28 aprile in un tweet e da un sito chiamato 100 giorni da leoni, il titolo è Ladi. Ilma i contenuti non sono corretti. Per tutte le segnalazioni di notizie da verifiare, il numero di riferimento della sezione Fact-Checking è +39 3518091911. L’autore degli audio, inoltrati in una chat Messenger, risulta al momento anonimo e potrebbe trattarsi di chiunque. ...

reportrai3 : Un incontro misterioso tra Matteo Renzi e l’agente dei servizi segreti Marco Mancini. Report mostra con un video es… - SkyTG24 : Fa discutere questo video amatoriale girato a #Padova lo scorso 25 aprile, che mostra tre vigili mentre fermano un… - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Anche a Milano, con l'allentamento delle restrizioni, si può pensare ad un cinema, ad una mostra o semplicemente a fare una pas… - roxanad_2009 : RT @S_Pavesi: Ecco il video che mostra come nascono le scarpe da calcio in pelle di canguro ?? e che anche @lottosport produce e vende! http… - simcopter : RT @S_Pavesi: Ecco il video che mostra come nascono le scarpe da calcio in pelle di canguro ?? e che anche @lottosport produce e vende! http… -