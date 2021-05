Un 70enne sente dei rumori provenire dall' orto e imbraccia l’arma legalmente detenuta

(Di martedì 4 maggio 2021) Spara alla moglie scambiandola per un cinghiale: tragedia sfiorata a Salerno. La donna, una 63enne, è stata trasportata all'ospedale di Vallo della Lucania Spara alla moglie scambiandola per un cinghiale: tragedia sfiorata a Salerno su Notizie.it.

Uomo di 70 annidei rumori nell'orto e spara con il fucile , credendo ci fossero i cinghiali: colpita la ... A causare l'incredibile equivoco in cui è caduto ildella provincia di Salerno ...70enne della provincia di Salerno spara con il fucile nel buio dopo aver udito dei rumori provenienti dall'orto. Pensava fossero i cinghiali, invece era la moglie.