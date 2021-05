UFFICIALE | Mourinho alla Roma | Sarri ancora disponibile per il Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha piazzato un vero e proprio colpo di scena sul calciomercato. Niente più, dopo l’annuncio dell’addio di Fonseca a fine stagione è arrivata pochi minuti fa la notiziadella firma di. Nuove speranze quindi per ilche potrà provare a riportaresua corte l’ex tecnico che ha sfiorato lo Scudetto. Laha messo a segno un grandissimo colpo. L’autore, il manovratore del Triplete Josèsarà il nuovo tecnico per la stagione 2021-22.è stato accantonato in un battibaleno ed èquindi sul mercato. Aurelio De Laurentiis infatti non ci pensa neanche a fare marcia indietro su Gattuso che tanto bene sta facendo in questi ultimi mesi. ...