Ufficiale | Javi Martinez lascia il Bayern Monaco 9 anni e 23 trofei dopo

(Di martedì 4 maggio 2021)di militanza e 23conquistati,ha deciso dire il. Il club bavarese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l’addio del centrocampista spagnolo, che non rinnoverà il contratto e sarà libero di andare altrove dal prossimo 1 luglio. Der FCund @sagen nach neun gemeinsamen, sehr erfolgreichen Jahren einander Servus und aus tiefstem Herzen vielen Dank.#Gracias#MiaSanMia — FC(@FC) May 4, 2021 Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MomentiCalcio : #Valencia, #JaviGarcia esonerato: il comunicato ufficiale del club - infoiteconomia : Valencia, comunicato ufficiale sull’esonero di Javi Gracia - CalcioPillole : Valencia, comunicato ufficiale sull’esonero di Javi Gracia - BombeDiVlad : ?? UFFICIALE - #Valencia, esonerato #JaviGarcia: scelto #Voro come traghettatore ?? Il comunicato del club spagnolo… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Valencia, esonerato Javi Gracia a quattro giornate dalla fine -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Javi

... "position": 2, "name": "Bundesliga", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/bundesliga/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Bayern,l'addio diMartinez ...! Con un comunicato, infatti, il Valencia ha annuciato di aver esonerato il tecnicoGracia come allenatore della prima squadra: 'Il club vuole ringraziarlo pubblicamente per il suo ...Bayern Monaco, Javi Martinez lascia il club bavarese: forte interessamento dell'Athletic Bilbao, ma ha ricevuto offerte anche dall'Italia.LE PAROLE DELL'ADDIO - Queste le dichiarazioni di Javi Martinez: “Sono molto orgoglioso e felice di aver fatto parte della famiglia dell'FC Bayern da nove anni. Vorrei ringraziare questo grande club e ...