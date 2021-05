Ufficiale: all’Europeo rose da 26 giocatori. Il comunicato dell’Uefa (Di martedì 4 maggio 2021) Con una nota sul sito della Uefa è stato reso noto che per gli Europei di giugno le rose saranno da 26 e non più da 23. Ecco il comunicato Ufficiale: “Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi delle regole speciali per la fase finale di UEFA EURO 2020 al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità della competizione alla luce della pandemia COVID-19. Verranno implementate le seguenti modifiche normative chiave: Aumento della lista giocatori da 23 a 26 giocatoriPer mitigare i rischi delle squadre che devono affrontare una carenza di giocatori disponibili per determinate partite a causa di possibili risultati positivi dei test COVID-19 e delle successive misure di quarantena ordinate dalle autorità competenti, si è deciso di aumentare eccezionalmente l’elenco dei ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Con una nota sul sito della Uefa è stato reso noto che per gli Europei di giugno lesaranno da 26 e non più da 23. Ecco il: “Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi delle regole speciali per la fase finale di UEFA EURO 2020 al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità della competizione alla luce della pandemia COVID-19. Verranno implementate le seguenti modifiche normative chiave: Aumento della listada 23 a 26Per mitigare i rischi delle squadre che devono affrontare una carenza didisponibili per determinate partite a causa di possibili risultati positivi dei test COVID-19 e delle successive misure di quarantena ordinate dalle autorità competenti, si è deciso di aumentare eccezionalmente l’elenco dei ...

