Ue, ok al primo insetto come alimento: è la tarma della farina (Di martedì 4 maggio 2021) Gli Stati membri dell'Ue hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del 'tenebrione mugnaio', meglio note come tarme della farina. E' il primo ok dell'Ue a un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 maggio 2021) Gli Stati membri dell'Ue hanno autorizzato la commercializzazionedelle larve gialle essiccate del 'tenebrione mugnaio', meglio notetarme. E' ilok dell'Ue a un ...

ansaeuropa : Gli Stati membri dell'Ue hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle #larve gialle essiccate del t… - pippokid : Ok Ue a primo insetto come alimento, è tarma della farina - Istituzioni - - franzrubino : Ok Ue a primo insetto come alimento, è tarma della farina - Istituzioni - - HuffPostItalia : Ok Ue al primo insetto come alimento, è la tarma della farina - Ansa_TerraGusto : Le larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio note come #tarme della #farina, sono il primo insetto a es… -