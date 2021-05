Udinese, Marino attacca la Juventus: «Hanno condizionato l’arbitro…» (Di martedì 4 maggio 2021) Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha puntato il dito contro la Juventus Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, è stato l’ospite della puntata di “Udinese Tonight”. Le sue parole a rincarare le dose dopo quanto detto post Juventus. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 «Non è un discorso contro Paratici ma contro una mentalità: quella di andare a condizionare psicologicamente l’arbitro. Chi è sportivo non deve farlo, andare a condizionare l’arbitro durante una gara è aberrante. Io in quanto Direttore Tecnico sono autorizzato ad andare in panchina. Per quanto riguarda la punizione io non capisco se uno arriva prima sul pallone non vuol dire che ha subito fallo, ma vuol dire che è stato bravo ad ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Il direttore dell’area tecnica dell’Pierpaoloha puntato il dito contro laIl direttore dell’area tecnica dell’, Pierpaolo, è stato l’ospite della puntata di “Tonight”. Le sue parole a rincarare le dose dopo quanto detto post. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 «Non è un discorso contro Paratici ma contro una mentalità: quella di andare a condizionare psicologicamente l’arbitro. Chi è sportivo non deve farlo, andare a condizionare l’arbitro durante una gara è aberrante. Io in quanto Direttore Tecnico sono autorizzato ad andare in panchina. Per quanto riguarda la punizione io non capisco se uno arriva prima sul pallone non vuol dire che ha subito fallo, ma vuol dire che è stato bravo ad ...

