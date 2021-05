Udinese-Juventus | torna a parlare Marino | “Mentalità antisportiva Cuadrado? Un tuffatore”

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo le polemiche di domenica scorsa ai margini diPierpaolo, questa volta ai microfoni della tv ufficiale del club bianconero. Il direttore friulano ha parlato nuovamente dell’atteggiamento del collega Fabio Paratici, a suo dire irrispettoso: “Non è un discorso contro Paratici ma contro una: quella di andare a condizionare psicologicamente l’arbitro. Chi è sportivo non deve farlo, andare a condizionare l’arbitro durante una gara è aberrante”. Poi, la polemica sulla punizione concessa alla, da cui è poi arrivato il rigore del pareggio: “Larsen non tocca l’avversario.è uno specialista del tuffo: lui arriva prima sul pallone e quando si accorge che l’avversario può toglierli la palla ...

PBPcalcio : Un #Marino (ds udinese) di fuoco a #Sky: “A fine p. tempo c’è stato un assalto da parte dei tesserati e dei dirigen… - juventusfc : Photo of the game e review di oggi sono dedicate a @Cristiano! ?? ?? I numeri di CR7 ? - juventusfc : GALLERY ?? Le immagini di #UdineseJuve ?? - sportface2016 : #Udinese, #Marino rincara la dose: 'Mentalità antisportiva, #Cuadrado un tuffatore' #UdineseJuventus - s_juve_s : RT @_ThousandN: Le parole di Pierpaolo Marino e di altri tesserati dell'Udinese sono tipiche di chi già pregustava i cosiddetti 'premi a vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus

... ds dell', che aveva protestato anche per le intimidazioni di Paratici contro Chiffi . Video - Bruno le dichiarazioni contro Cuadrado e laLa punizione dellac'era? Ma dai, ...I nomi in pole sembrano quelli di Juan Musso dell'e Marco Silvestri dell'Hellas Verona, ma ... su di lui dovrebbe esserci una prelazione dellain caso di cessione, ma il numero uno ...La partita tra Inter e Sampdoria sarà un'occasione importante, per entrambe le dirigenze, impegnate a pianificare la prossima stagione. C'è ...Vittoria importantissima quella della Juventus alla Dacia Arena di Udine, contro una squadra che ha difeso con ordine e determinazione la rete del vantaggio per quasi tutta la gara. Nel ...