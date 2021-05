Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova saga Star Wars: L’Alta Repubblica (Di martedì 4 maggio 2021) Sono arrivati in Italia i primi romanzi e i primi fumetti dedicati a un nuovo tassello nella timeline di Guerre stellari: raccontano di un’epoca di grande splendore per i Jedi, ma anche di misteriosi nemici che tramano nell’ombra. Perfetti per i più appassionati, che oggi celebrano lo Star Wars Day Come sappiamo, la saga di Star Wars è arriva al suo culmine con la trilogia di film sequel e la conclusione dell’epica famigliare degli Skywalker. Ma questa galassia lontana, lontana è in continua espansione e non sempre proiettata solo nel futuro. Dallo scorso aprile sono arrivate anche in Italia, edite da Panini, le prime pubblicazioni di Star Wars: L’Alta Repubblica, una serie di volumi che vuole – appunto – portarci indietro nel ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Sono arrivati in Italia i primi romanzi e i primi fumetti dedicati a un nuovo tassello nella timeline di Guerre stellari: raccontano di un’epoca di grande splendore per i Jedi, ma anche di misteriosi nemici che tramano nell’ombra. Perfetti per i più appassionati, che oggi celebrano loDay Come sappiamo, ladiè arriva al suo culmine con la trilogia di film sequel e la conclusione dell’epica famigliare degli Skywalker. Ma questa galassia lontana, lontana è in continua espansione e non sempre proiettata solo nel futuro. Dallo scorso aprile sono arrivate anche in Italia, edite da Panini, le prime pubblicazioni di, una serie di volumi che vuole – appunto – portarci indietro nel ...

SimoneCosimi : È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte… - luigidimaio : Conosco @Fedez da tempo, oltre ad essere un cantante di grande talento è una persona che in tutto quello che fa ci… - StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - VismaraSole : @StefanoSamma7 @EMA_News @FDA @Aifa_ufficiale @GraziaArcazzo Con tutto il rispetto, magari in questo specifico caso… - d_arco75 : @capuanogio Quello che tentenna è Lotito ma si allunga l'ombra della Juventus. Anche oggi dal fantastico mondo del… -