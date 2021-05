Turismo: Draghi, ‘ruolo essenziale per ripresa’ (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Il Turismo “avrà un ruolo essenziale nella ripresa” economica del Paese. Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo alla conferenza stampa sull’esito della riunione ministeriale del G20 Turismo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Il“avrà un ruolonella ripresa” economica del Paese. Lo ha detto il premier Mario, intervenendo alla conferenza stampa sull’esito della riunione ministeriale del G20. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

