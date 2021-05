Turismo: Draghi, 'mondo vuole viaggiare in Italia, pronti a dare benvenuto' (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Se c'è un paese che vive di Turismo è il nostro. Tutto il mondo desidera venire in Italia, purtroppo la pandemia ci ha chiuso temporaneamente, ma noi siamo nuovamente pronti ad ospitare il mondo e a dare il benvenuto in Italia. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città e le nostre campagne stanno riaprendo. Alcuni settori saranno costretti a restringersi, ma altri a crescere e io non ho dubbi che il Turismo in Italia tornerà forte come prima e più di prima". Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla conferenza stampa sull'esito della riunione ministeriale del G20 Turismo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Se c'è un paese che vive diè il nostro. Tutto ildesidera venire in, purtroppo la pandemia ci ha chiuso temporaneamente, ma noi siamo nuovamentead ospitare ile ailin. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città e le nostre campagne stanno riaprendo. Alcuni settori saranno costretti a restringersi, ma altri a crescere e io non ho dubbi che ilintornerà forte come prima e più di prima". Così il premier Mario, intervenendo alla conferenza stampa sull'esito della riunione ministeriale del G20

repubblica : ?? Turismo, Draghi: 'Dalla seconda meta' di maggio sara' operativo il pass per i viaggi in Italia' - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi introduce la conferenza stampa sulla riunione ministeriale del #G20 dedicata al Turismo Diret… - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - Carmela_oltre : RT @repubblica: Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - TgLa7 : #Turismo, #Draghi, si riprenderà e sarà ancora piu' forte -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Draghi Draghi a ministri Turismo G20: 'Da seconda metà maggio pass per viaggi in Italia' Lo dice il premier Mario Draghi introducendo le conclusioni del G20 del Turismo. " Oggi i ministri del Turismo si sono incontrati, e questo è uno dei primi appuntamenti della presidenza italiana del ...

Covid, le notizie di oggi. Draghi: "Da metà maggio pass per viaggiare in Italia". LIVE 'Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza' ha detto il premier al termine del G20 turismo. Un quarto degli italiani ha ricevuto almeno una dose del vaccino. La Sicilia avvia la campagna di massa nelle isole minori: si parte nel weekend a Lampedusa e Linosa. Prende forma il dl ...

Turismo, Draghi apre conferenza stampa sulla riunione ministeriale G20 Governo Turismo: Draghi, è il momento di prenotare le vacanze estive in Italia "E' arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia: non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo". Lo ha affermato il ...

Coronavirus, l’appello di Draghi ai turisti: “Prenotate le vacanze in Italia. Green pass presto operativo” Ad annunciarlo, in conferenza stampa, è il premier Mario Draghi. Il Governo è pronto a rilanciare il turismo in Italia. “È il momento di prenotare le vacanze in Italia – conclude -. Dalla metà di giug ...

Lo dice il premier Mariointroducendo le conclusioni del G20 del. " Oggi i ministri delsi sono incontrati, e questo è uno dei primi appuntamenti della presidenza italiana del ...'Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza' ha detto il premier al termine del G20. Un quarto degli italiani ha ricevuto almeno una dose del vaccino. La Sicilia avvia la campagna di massa nelle isole minori: si parte nel weekend a Lampedusa e Linosa. Prende forma il dl ..."E' arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia: non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo". Lo ha affermato il ...Ad annunciarlo, in conferenza stampa, è il premier Mario Draghi. Il Governo è pronto a rilanciare il turismo in Italia. “È il momento di prenotare le vacanze in Italia – conclude -. Dalla metà di giug ...