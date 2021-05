Turismo: Draghi, 'mondo vuole viaggiare in Italia, pronti a dare benvenuto' (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it.

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi introduce la conferenza stampa sulla riunione ministeriale del #G20 dedicata al Turismo Diret… - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - Lgiova66 : RT @giellevu: #Draghi ai turisti stranieri e italiani 'Prenotate le vacanze in #Italia, non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo >> in at… - VCountry3 : RT @Margi624: Fora de testa Draghi: 'Da metà maggio green pass per viaggiare in Italia' -