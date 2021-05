Turismo: Draghi, ‘mondo vuole viaggiare in Italia, pronti a dare benvenuto’ (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Se c’è un paese che vive di Turismo è il nostro. Tutto il mondo desidera venire in Italia, purtroppo la pandemia ci ha chiuso temporaneamente, ma noi siamo nuovamente pronti ad ospitare il mondo e a dare il benvenuto in Italia. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città e le nostre campagne stanno riaprendo. Alcuni settori saranno costretti a restringersi, ma altri a crescere e io non ho dubbi che il Turismo in Italia tornerà forte come prima e più di prima”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla conferenza stampa sull’esito della riunione ministeriale del G20 Turismo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Se c’è un paese che vive diè il nostro. Tutto il mondo desidera venire in, purtroppo la pandemia ci ha chiuso temporaneamente, ma noi siamo nuovamentead ospitare il mondo e ail benvenuto in. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città e le nostre campagne stanno riaprendo. Alcuni settori saranno costretti a restringersi, ma altri a crescere e io non ho dubbi che ilintornerà forte come prima e più di prima”. Così il premier Mario, intervenendo alla conferenza stampa sull’esito della riunione ministeriale del G20. L'articolo CalcioWeb.

repubblica : ?? Turismo, Draghi: 'Dalla seconda meta' di maggio sara' operativo il pass per i viaggi in Italia' - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi introduce la conferenza stampa sulla riunione ministeriale del #G20 dedicata al Turismo Diret… - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - Dertizia : RT @repubblica: Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - zazoomblog : Turismo: Draghi mondo vuole viaggiare in Italia pronti a dare benvenuto - #Turismo: #Draghi #mondo #vuole -