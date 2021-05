Turismo | Draghi | Green pass nazionale operativo da metà giugno

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi introduce la conferenza stampa sulla riunione ministeriale del #G20 dedicata al Turismo Diret… - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - GioGiamba : RT @agensir: #Turismo. Draghi: “le nostre montagne, spiagge e città stanno riaprendo, siamo nuovamente pronti a ospitare il mondo” https://… - notiziae : #Draghi al G20 del Turismo: il green pass italiano sarà funzionante da metà maggio, quello europeo dalla seconda me… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Draghi

Il settore del, ha sottolineato, "e' figura prominente nel Pnrr". "Dobbiamo fornire regole semplici e chiare" per permettere ai turisti di tornare in condizioni di sicurezza, "intorno ...Riparte ile intanto Mariointroducendo le conclusioni del G20 del, annuncia che dal 15 maggio ci sarà un pass verde nazionale per entrare in Italia, in attesa di quello europeo. Dunque ...L'Italia riaperta per ferie. A partire dalla seconda metà di giugno si userà il Green pass europeo e nell'attesa il ...Draghi: "Presto un pass per viaggi in Italia". Il premier ha parlato durante il G20 del Turismo della situazione del Paese ...