Turismo, Draghi “Da metà maggio il green pass nazionale” (Di martedì 4 maggio 2021) “Dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà operativo all’interno dell’Ue. In attesa di questo il governo ha introdotto un pass verde nazionale per potersi muovere tra le regioni, che entrerà in vigore nella seconda metà di maggio”. Lo ha detto il premier, Mario Draghi, aprendo la conferenza stampa al termine della riunione ministeriale del G20 del Turismo. sat/trg (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) “Dalla secondadi giugno il certificato verde sarà operativo all’interno dell’Ue. In attesa di questo il governo ha introdotto unverdeper potersi muovere tra le regioni, che entrerà in vigore nella secondadi”. Lo ha detto il premier, Mario, aprendo la conferenza stampa al termine della riunione ministeriale del G20 del. sat/trg (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città.

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - RaiNews : 'Tutto il mondo vuole venire in Italia: siamo di nuovo pronti ad ospitare il mondo' #Draghi #G20Italy - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - lucafaccio : Turismo, Draghi: “Da metà maggio green pass nazionale per muoversi tra regioni. Arriverà prima di quello europeo”… - genovesergio76 : RT @repubblica: Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' -