Turismo, Draghi: “Da metà maggio green pass nazionale per muoversi tra regioni. Arriverà prima di quello europeo” (Di martedì 4 maggio 2021) “A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il green pass europeo. Nell’attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio“. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, introducendo le conclusioni del G20 del Turismo, annuncia la messa a punto del certificato che consentirà ai cittadini europei immunizzati, guariti dal Covid o negativi al tampone di circolare liberamente nell’Unione, ma soprattutto spiega che prima della sua entrata in vigore “il governo italiano ha introdotto un green pass nazionale che permetterà alle persone di muoversi tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) “A partire dalla secondadi giugno sarà pronto il. Nell’attesa il governo italiano ha introdotto unverde, che entrerà in vigore a partire dalla secondadi“. Il presidente del Consiglio Mario, introducendo le conclusioni del G20 del, annuncia la messa a punto del certificato che consentirà ai cittadini europei immunizzati, guariti dal Covid o negativi al tampone di circolare liberamente nell’Unione, ma soprattutto spiega chedella sua entrata in vigore “il governo italiano ha introdotto unche permetterà alle persone ditra le ...

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi introduce la conferenza stampa sulla riunione ministeriale del #G20 dedicata al Turismo Diret… - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - macche2palle : Da metà giugno, scatterà il Green pass per il turismo in Europa. In Italia, dove Draghi é più papista del papa, sc… - techweek : RT @agensir: #Turismo. Draghi: “le nostre montagne, spiagge e città stanno riaprendo, siamo nuovamente pronti a ospitare il mondo” https://… -